Intervistato dalla Rai, l'ex attaccante dell'Inter, Alessandro Altobelli, ha parlato del cammino dei nerazzurri.



"La squadra nerazzurra ha nove punti di vantaggio sulla seconda e ha vinto otto partite consecutive. Peccato non aver giocato contro il Sassuolo. Ma nelle partite che mancano in questo girone di ritorno non sarà facile vincere con nessuno, ora anche le piccole giocano alle morte. Io penserei partita dopo partita, la condizione della squadra è buona e bisogna sfruttare questo momento".