Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato a Fuorigioco, il settimanale della Gazzetta dello Sport: "La lotta per l'ultimo posto che qualifica alla prossima Champions League si sta facendo davvero appassionante. E l'Inter, che pure da terza ha un discreto vantaggio, farebbe bene a guardarsi alle spalle piuttosto che pensare di andare a prendere il Napoli".



SUL QUARTO POSTO - "Malgrado un super Quagliarella, non credo che la Sampdoria possa tenere certi ritmi sino a fine stagione. La lotta quindi sarà tra Milan, Roma, Lazio e Atalanta".