Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, commenta ai microfoni di RaiSport la partita persa 2-1 dai nerazzurri contro la Juve: "Lukaku è mancato. Abbiamo visto cosa sa fare. È un giocatore straordinario, che segna e trascina la squadra. Mancato oggi perché i compagni non sapevano a chi affidarsi. E anche Hakimi è mancato". "Non mi aspettavo un Pirlo così bravo in poco tempo. Bravo a gestire le vittorie ma anche le sconfitte e i momenti no della Juve. Porta all’interno dello spogliatoio tranquillità e sicurezza".



"La Juve ha vinto diversi campionati anche senza Ronaldo, Lukaku invece è l’uomo in più dell’Inter: personalità, grinta e voglia, trascina la squadra".