Altobelli: "Lautaro è l'Inter, col Barcellona si può fare l'impresa. Il 3-3 dell'andata dà fiducia"

Getty Images

In vista della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, l'ex capitano nerazzurro Alessandro Altobelli ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:- ", anzi di più. Per posta in gioco, per valore dell’avversario, per quello che rappresenta per il momento della carriera di Lautaro, la partita contro i blaugrana è una di quelle che ti capita di giocare una volta ogni... non so quanto. E"Ah beh, questo può saperlo solo lui. Ma. E quando dico tutti allargo davvero il discorso, senza alcun tipo di confine, dai compagni per i quali Lautaro è da sempre il punto di riferimento, a Inzaghi, che sa benissimo quanto la ThuLa possa fare la differenza specialmente contro una squadra che difende altissima come il Barcellona, fino ovviamente ai tifosi: ricordate la sua esultanza dopo il gol al Bayern,".

- "E' una squadra fortissima, piena di talento, con mille armi per farti male come abbiamo visto nella gara di andata. Direi: la stagione lunghissima, giocata sempre ad altissimo livello, adesso si sta facendo sentire sulle gambe dei giocatori di Inzaghi. Nella vita e nel calcio, però, niente è scontato:".- "Per prima cosa, la storia dell’Inter durante la gestione Inzaghi:. E poi c’è il 3-3 di Barcellona che dà fiducia: ok, loro sono pericolosissimi, Lamine Yamal è devastante, ma noi durante il primo round siamo stati in vantaggio ben due volte, e nella prima occasione eravamo avanti 2-0. Da lì bisogna ripartire: quel 3-3 spettacolare conta poco ai fini del risultato finale perché sarà come ricominciare sullo 0-0, ma quel pareggio ha dato forza all’Inter".