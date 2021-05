Intervistato nella trasmissione di Rai 2, “A tutta rete”, l'ex attaccante dell'Inter, Spillo Altobelli, esprime la propria opinione sul ritorno di José Mourinho in Italia.



“A Mourinho dò il bentornato, ma non avrà un compito non semplice, Roma è molto più difficile di Milano. Lui è abituato alle piazze forti, ha ottenuto risultati da tutte le parti, meno negli ultimi anni. Tutti gli interisti lo amano, ma naturalmente noi gli auguriamo di arrivare sempre dietro l'Inter. Oggi allena un'altra squadra ed è giusto che anche lui si rimetta in discussione, è anche vero che all'estero non aveva pretendenti, quindi è tornato in Italia forzatamente. In bocca al lupo e buon lavoro, ma noi siamo sempre tifosi dell'Inter e non di Mourinho".