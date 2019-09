(ANSA) - ROMA, 16 SET - San Siro non si tocca. Alessandro Altobelli, campione del mondo e vecchia gloria dell'Inter, è contrario all'abbattimento dello storico stadio milanese ed è pronto a dare battaglia per difendere l'impianto. "Piuttosto mi incateno" ha detto ai microfoni di Radio anch'io sport, a inizio della settimana che porta al derby Milan-Inter. "Demolire lo stadio di San Siro ? non se ne parla nemmeno. Allora andiamo noi lì e ci facciamo buttare giù pure noi. Nessuno può abbattere San Siro. Quello stadio è la storia del calcio, non si tocca. Facciamo sentire la voce che lo stadio non si tocca, noi abbatteremo tutti quelli che vogliono buttar giù San Siro".