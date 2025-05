L'altra faccia della Juventus di Tudor: nervosismo, cartellini raddoppiati e quei 23 punti persi in campionato

Il pareggio al 96’ di Vecino nella sfida contro la Lazio ha minato quelle certezze che sembravano essere state ritrovate dalla formazione bianconera. Sarebbe stata una vittoria importante, indubbiamente, per quell’obiettivo dichiarato a più riprese come fondamentale in vista del finale di questa e della programmazione della prossima stagione: il 4° posto che varrebbe dire Champions League. Ma, dicevamo,: un episodio, sia chiaro, ma che lascia aperta la porta a una riflessione importante. Il rosso somministrato al francese ex Milan è il secondo dell’era Tudor alla Juventus, dopo quello sventolato a Kenan Yildiz nell’incontro casalingo con il Monza. In questo scorcio di campionato,(doppio giallo, il secondo per proteste, a Conceiçao, nella sfida di andata contro il Cagliari)

Un dato sicuramente da porre sotto la lente d’ingrandimento, ma non l’unico:. Come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, è un aumento importante che arriva a toccare una percentuale come il 40%. Tutti fattori da tenere in considerazione per una Juventus che sta dimostrando di soffrire un certo nervosismo, una mancanza di esperienza e leadership nel gestire determinanti momenti delicati della stagione e delle singole sfide.

Un andamento quasi esattamente contrario a quanto compiuto dal Milan, che di punti ne ha ripresi 22 da situazioni di svantaggio. In tutta la Serie A, solo altre due formazioni hanno perso più punti della Vecchia Signora, ossia Venezia (30) e Como (24). Se a questo aggiungiamo che la Juventus ha raccolto solamente sette punti e una vittoria nelle nove volte in cui è andata sotto nel punteggio, ecco che il quadro si delinea.

