Un altro, deprecabile episodio di razzismo, ancora una volta sui campi di periferia. Bagnolo in Piano, vicino a Reggio Emilia, si gioca Bagnolese-Agazzanese per il campionato di Eccellenza dell'Emilia Romagna (girone A). Dalle tribune piovono pesanti inulti razzisti all'indirizzo di Omar Saidou Daffe, portiere degli ospiti, che al 25' dice basta: come riferisce Il Corriere dello Sport, il 37enne di origini senegalesi si toglie i guanti e li getta per terra, abbandonando il terreno di gioco. L'arbitro bolognese Andrea Paccagnella inizialmente, probabilmente non comprendendo la situazione, esibisce il rosso per abbandono del terreno di gioco, come previsto da regolamento, poi capita la situazione sospende l'incontro, sicché ora sarà il Giudice sportivo a prendere decisioni. Non la prima volta in cui Daffe si ritrova vittima di razzismo, era già successo durante la sfida dello scorso campionato, gennaio, tra Agazzanese e Picardo Traversetolo e anche in quell'occasione il senegalese aveva abbandonato il campo denunciando il fatto. A dare ulteriore risalto negativo all'intera vicenda, il fatto che il portiere sia da anni presidente di un'associazione di volontariato per la raccolta e la consegna di beni di prima necessità e materiale sportivo per i bambini in Senegal.