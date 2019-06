Prosegue l'annus horribilis di Neymar che dopo le difficoltà incontrate con il PSG in campo, dovrà fare i conti con problemi ben più seri. GloboEsporte, infatti, ha rilanciato un'indiscrezione che vorrebbe l'ex capitano del Brasile accusato di stupro. A rendere ancor più complicata la situazione è arrivata anche la conferma da parte della polizia brasiliana, che ha reso pubblica la denuncia della donna protagonista della vicenda, della quale non sono state diffuse le generalità.



LE INDISCREZIONI - La violenza, stando a quanto emerso nelle prime ore, sarebbe stata commessa da Neymar, ubriaco, in Brasile. L'entourage del giocatore ha già dichiarato che parlerà solo quando sarà in possesso di tutti i documenti relativi alla questione, a partire dalla denuncia depositata dalla vittima.