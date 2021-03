Altri guai in Cina per Suning, sempre legati allo Jiangsu: i membri dello staff (giocatori e allenatori esclusi) hanno dato mandato a uno studio legale di Nanchino di citare in giudizio il club, campione incarica della Chinese Super League le cui attività sono state fermate da Suning a fine febbraio.



STIPENDI ARRETRATI - A dare notizia è Titan Sport Plus, che evidenzia come l'oggetto della contesa siano gli stipendi: lo Jiangsu infatti non è ancora riuscito a raggiungere l'accordo con il personale sugli emolumenti arretrati, in termini di buste paga e risarcimento.