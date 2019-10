Arrivano conferme dal settimanale Io Spio: è Mario Balotelli il mister X, o meglio il 'Calciatore X' che ha spezzato il cuore di Filomena Mastromarino, in arte Malena la Pugliese nota pornostar divenuta famosa accanto a Rocco Siffredi.



La bellissima attrice hard aveva confessato ormai un anno fa al programma tv "Rivelo" di aver avuto una storia d'amore particolare con un calciatore molto famoso: "​Se una persona ti chiede di svestirti dei tuoi abiti da Malena e di essere Milena e tu questo glielo dai nel rispetto della sua popolarità ma poi ricevi una forte delusione non posso chiamarlo amore. ​Se era un calciatore? Può essere. Ora ha deciso di giocare in serie A. Tu dici che sia Mario Balotelli, io non te lo dico".



Ma ora arrivano nuove conferme: era proprio lui il calciatore che ha spezzato il cuore della bella Malena che noi vi mostriamo con le sue foto nella nostra gallery.