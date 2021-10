Altri problemi per, la patch annunciata per risolvere i tanti problemi sorti nel titolo didal momento del lancio slitta. Konami ha infatti annunciato che l'uscita della versione 0.9.1 (che arriverà con la prima patch) è stata rimandata a inizio novembre per permettere gli sviluppatori di lavorare altre due settimane: "Ci scusiamo sinceramente per il rinvio e per l’inconveniente causato - scrive Konami -. La nostra speranza è che il tempo aggiuntivo che ci stiamo prendendo risulterà in un’esperienza migliore per tutti i nostri utenti".