L'operazione Lucas Paquetà continua a far discutere in Brasile. Quanto è stato pagato davvero dal Milan nelle casse del Flamengo? L'ex presidente dei brasiliani ha spiegato che "ufficialmente è stato ceduto per 35 milioni di euro, ma in realtà sono molti di più. Vi spiego: il Milan paga anche i bonus, che probabilmente verranno raggiunti tutti, così verrà pagato per un valore totale sui 45 milioni di euro. Hanno anche aperto dei processi interni ma non ho ceduto il giocatore sotto il suo prezzo di mercato, anzi: è costato di più".