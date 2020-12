Letteralmente rinato. Nelche vince di nuovo 4-0, dalla Roma al Crotone, la luce di Hirvingbrilla più delle altre. Ancora a segno, sempre più decisivo. Non è più un caso, non è più una crescita temporanea. Il messicano è finalmente sereno, attento e letale.Scatti fulminei, continui, prima a destra, poi a sinistra. Sempre in movimento. Da inizio stagione sono tanti i difensori che, nell’affrontarlo, si sono beccati un’ammonizione. Non è contenibile, e non solo se ha campo aperto davanti a sé.Segna tanto, già 6 gol in stagione. L’ha sempre avuto, il fiuto del gol. Inserendosi ‘alla Callejon’, come ieri con il Crotone, o calciando - in diagonale o di precisione che sia - con gambe che ora reggono i suoi sforzi.Insomma, un giocatore del tutto nuovo.con l'aiuto di Dio e di mia moglie siamo andati avanti. Molti non sanno cosa è accaduto realmente, - spiegava poche settimane fa Lozano - è stato così complicato”. Poi, su: “Ora ho capito come gestire il rapporto con lui, quello che ho vissuto lo scorso anno mi ha aperto gli occhi. È davvero una gran bella persona, Rino”.Compiti ben precisi, idee chiare e pressione costante: così Gattuso ha saputo valorizzare al meglio l'esterno messicano.42 milioni di euro, tanto ha speso il Napoli nel 2019 per prenderlo dal Psv. Il colpo più caro fino all’arrivo di Osimhen. Sembravano soldi buttati. In estate si parlava già di cessione, magari proprio all’Everton di Ancelotti, che lo aveva voluto in azzurro. Gattuso si è scontrato con lui, lo ha punito quando ha ritenuto di doverlo fare. E ora si gode i frutti del lavoro: Lozano è il vero nuovo acquisto del Napoli. In attesa di Osimhen.