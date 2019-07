Nel corso della semifinale della Coppa America vinta dal Brasile contro l'Argentina il capitano dei verdeoro, Dani Alves, si è reso protagonista di un siparietto divertentissimo prontamente immortalato dai fotografi presenti allo stadio.



Il primo ad aggiungere una seconda barriera per difendere una punizione calciata da Lionel Messi era stato Marcelo Brozovic e il suo ormai celebre coccodrillo. Nel corso della semifinale, proprio come il centrocampista dell'Inter, anche l'ex terzino di Juve e PSG, Dani Alves si è schierato dietro alla barriera per limitare la punizione del 10 argentino. La posa però è tutta da ridere.