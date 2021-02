. Sia all'inizio che alla fine della parentesi di Maurizio Sarri in panchina, per quanto proprio nella stagione del Comandante si sia completata la sua evoluzione in terzino destro con annessa salita allo status di top player per il ruolo.L'ultimo anno dell'era Allegri lo aveva visto trascorrere più tempo fuori che dentro al campo, gli infortuni sembravano condannarlo a una parabola discendente, a più riprese si è parlato di una sua cessione., un cambiamento di vita eccessivo, i soldi non sono tutto. Così è rimasto e si preso la Juve come mai era riuscito a fare nei quattro anni precedenti.. Ha rifiutato altri assalti cinesi negli scorsi mesi, è diventato a tutti gli effetti una pedina insostituibile della Juve, soprattutto in questa prima metà di stagione agli ordini di Andrea Pirlo.Quella senza soffre dannatamente, quella con può battere chiunque, chissà cosa sarebbe successo se non avesse recuperato appena in tempo per la Supercoppa. Terzino ormai affidabile in fase di non possesso, padrone assoluto della fascia destra quando la palla è tra i piedi dei giocatori bianconeri, con un ritmo che nessuno fin qui è mai riuscito a contenere.