L'Inter non ha ancora trovato la giusta via in Europa e l'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia questo aspetto.



“In verità, i numeri, non solo di questa stagione e non solo delle gare senza rete, raccontano che nella massima competizione europea l’Inter non si trova a suo agio. Altro che comfort zone, insomma. A questo proposito, però Conte qualcosa da dire ce l’ha. Tanto per cominciare, «nella gara di andata meritavamo molto di più». E poi, il match di San Siro, a suo giudizio, non è stata una disfatta come da molti è stata descritta”.