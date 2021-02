Rinnova o non rinnova? Una domanda piuttosto frequente in casa Juve. Ma forse ancor più del tormentone Dybala o di quello che potrebbe cominciare attorno alla figura di Cristiano Ronaldo, il vero rinnovo da cui dipende l'intero progetto è un altro: quello di Fabio Paratici. Arrivati a marzo, ancora non c'è. E le possibilità di un cambio di rotta strategico della Juve aumentano. L'erede? Almeno inizialmente sarebbe già in casa: Federico Cherubini.