Marcello Lippi non affonda ancora la Lazio. Predica calma, l'ex ct della Nazionale ed ex allenatore della Juventus: "Ci poteva stare. La Lazio recupererà fisicamente, in fondo nel primo tempo non sembrava certo alla deriva. Riappropriandosi dell'organizzazione ritroverà l'equilibrio necessario". Torna anche su Simone Inzaghi: "Ha tutto il tempo per riprendersi, l'ho detto, undici partite sono tantissime e c'è anche lo scontro diretto". Una Lazio ancora in corsa: "Quando avrà recuperato il suo equilibrio avrà tutte le possibilità intatte, soprattutto da un punto di vista fisico avrà una risposta positiva".