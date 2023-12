MAIGNAN ASSISTMAN A SORPRESA: I PRECEDENTI

Reimann's central position not only allows both midfielders to remain up the pitch, but also allows the CBs to push wide. This is a key theme for Titz: overloading the flank with a CB, FB, CM, & winger while keeping a deep central presence for recyclingpic.twitter.com/CfGTO8tC3l — Ben Griffis (@BeGriffis) August 11, 2022

Reimann will normally try several long balls per match. Completion % may vary match to match, sometimes completing 4-5 in a game, sometimes none... pic.twitter.com/QwNv1H2XSl — Ben Griffis (@BeGriffis) August 11, 2022

Here's a final clip for the thread. A sort of culmination of most things I've discussed…



Reimann's high up the pitch, next to just 1 CB, dwelling on the ball, and plays a long, dangerous ball which assists a shot.



Jogo Bonito - Schönes Spiel - #Titzballpic.twitter.com/GbOTVpWx6J — Ben Griffis (@BeGriffis) August 11, 2022

Il, quella tendenza sempre più diffusa a costruire le azioni offensive partendo da un fraseggio accentuato in zona difensiva,, per stanare gli avversari e allargare gli spazi di manovra. In questa cornice si inserisce la particolare posizione di, portiere che gioca in Zweite Liga (la 2a divisione tedesca) e lo faIl tema dei portieri dai piedi buoni si colloca perfettamente nell'attualità della Serie A, doveha da poco messo a segno un altro dei suoi assist, con un. "Abbiamo un centrocampista in più" aveva scrittoin una storia Instagram con riferimento all'estremo difensore francese, proprio per celebrare le capacità del numero 1 del Milan nel fornire assist (il 3° da quando è in Italia). Forse Maignan prima di diventare un centrocampista un po' di strada dovrà farla, magariGettando l'occhio sulla Zweite Bundesliga non si può non notare il, allenatore tedesco che in fase di possesso ama giocare in 11, ma proprio in 11. Sfruttando a pieno tutti gli effettivi. Un portiere che partecipa alla manovra, cosa c'è di nuovo si chiederà qualcuno? Se non fosse che Dominik Reimann, portiere dei tedeschi,, lasciando la porta sguarnita alle sue spalle. I centrali si aprono e Reimann, senza paura, avanza fino sfiorare il cerchio di centrocampo.La maggioranza dei passaggi che Reimann riesce a completare nel suo modo di partecipare al gioco è rappresentata da, ricevendo da un centrale e girando la palla sul lato opposto. Ma non mancano assolutamente le occasioni in cui, andando a pescare i centrocampisti che si abbassano a ricevere palla. Anzi, in molte occasioni, considerata anche la buona visione di gioco e le capacità di rinvio tipiche di un portiere,dando un importante contributo alla creazione di occasioni offensive.Uno stile di gioco, quello proposto dalla squadra di Christian Titz, che si propone come estremizzazione del gioco corale che passa per il portiere, ma che indubbiamente. Ovviamente, un atteggiamento così spavaldo non può che essere accompagnato da diversi rischi, che però, non sembrano incidere in negativo sui gol subiti dal Magdeburgo. Si nota infatti che Reimann èInsomma, se quella di Titz si propone come un'idea di gioco che lancia uno sguardo al futuro, le qualità di Reimann sono quelle di un prototipo del portiere 2.0. Inevitabile chiedersi che effetto potrebbe avere un atteggiamento così particolare se applicato a campionati di primo livello, dove i portieri dai piedi buoni sicuramente non mancano.