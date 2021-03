Né Achille Lauro con il suo trucco che piange lacrime di sangue o la sua treccia rossa infinita, né Zlatan Ibrahimovic con le sue battute e il suo ricordo di Davide Astori. E no, non sono stati nemmeno il bravissimo conduttore Amadeus, né lo showman Fiorello a rubare la scena sul palco dell'Ariston.



Il Festival 2021 ha visto, almeno per ora, la grande stella di Elodie brillare come non mai, fra spacchi osé alla sua prima apparizione ai tanti cambi di look, passando per un toccante monologo e l'esibizione, con il corpo di ballo e una coda di cavallo lunghissima da applausi a scena aperta. Non è un caso che oggi si parli solo di lei, bella, radiosa, brillante. E noi ve la mostriamo nella nostra gallery.