Per chi è stato un bambino fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, ed era innamorato del calcio inglese, il vero evento di mercoledì sera non è stata la Champions League, ma Aston Villa-Nottingham Forest 5-5. Si giocava per la 19esima giornata della Championship, e le due squadre sono rispettivamente all'ottavo e al sesto posto, ma non importa, quello fra i Villans e il Forest è sempre un big match per i nostalgici di quell'epoca. E se poi finisce con dieci gol in 90 minuti!



Aston Villa e Nottingham Forest furono le due squadre inglesi più titolate di quel periodo, alle spalle ovviamente del Liverpool. Fra il 1976 e il 1984 il Liverpool vinse per sette volte su nove il titolo di Campione d'Inghilterra: gli altri due campionati furono conquistati da Aston Villa e Nottingham Forest, che riuscirono anche nell'impresa di vincere la Coppa dei Campioni (nel 1979 e 1980 il Forest, nel 1982 l'Aston Villa).



Erano i tempi di Brian Clough e Peter Shilton, di Trevor Francis e Gary Shaw, di Gordon Cowans e Peter Withe. Erano i tempi in cui il calcio d'Oltremanica dominava l'Europa calcistica e faceva innamorare del football milioni di giovani appassionati in giro per il mondo.



E così, nella serata europea in cui sono stati protagonisti Barcellona e Inter, Liverpool e Stella Rossa, Borussia Dortmund e Porto, altre due squadre 'campioni d'Europa' hanno sentito il profumo della Champions. E hanno dato spettacolo, con un'altalena di emozioni e di sorpassi che ha fatto entusiasmare noi che eravamo loro fan fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.