Al termine della gara vinta contro il Maiorca, l'allenatore del Barcellona, Quique Setien ha parlato del ritorno in campo dei suoi attaccante allontanando, almeno a parole, l'acquisto di Lautaro: "Le sensazioni sono buone. Ci sono sempre cose che vuoi migliorare, ma sono soddisfatto della prestazione che abbiamo realizzato. Per essere la prima gara dopo tre mesi senza giocare, penso che sia un buon inizio per affrontare questo sprint di dieci partite. Ho delle buone sensazioni in generale. Suarez? Tutto ciò che ha fatto, l'ha fatto bene. Ha fatto azioni di qualità e molti movimenti. Sicuramente migliorerà, ma è stato spettacolare".