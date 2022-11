Giusto che la copertina sia tutta del bosniaco, non del belga, ormai a margini da inizio stagione. A 36 anni suonati (37 a marzo), Dzeko si è messo la squadra sulle spalle e l’ha trascinata alla sosta regalandogli una classifica degna e due mesi meno funesti rispetto a quelli che si prospettavano dopo la sconfitta di Torino.Qualcuno si è divertito a calcolare quanto è costato finoraDa questo punto di vista non ci sono dubbi: il bosniaco è stato un vero affare per l’Inter, che per il suo cartellino ha versato alla Roma poco più di un milione.Da viale della Liberazione non hanno dubbi, Ausilio e Marotta vorrebbero confermare il bosniaco per un’altra stagione e i dialoghi sono già iniziati. Dzeko attende l’offerta nero su bianco, ma anche lui ha ancora voglia di competere in Europa e a Milano sta benissimo.Senza considerare che la presenza di Dzeko ha un peso determinante anche all’interno dello spogliatoio e lo si è visto nel momento della spaccatura, quando ognuno andava un po’ per conto suo.