Altro sabato e altra replica di uno dei programmi più di successo della televisione italiana. Su Canale 5 va in onda un'altra puntata di Ciao Darwin 8 - Terre Desolate, trasmessa per la prima volta nel 2019, ma che sta avendo un enorme successo di share anche in questa replica del 2020.



Nel corso delle puntata si sono succedute diverse bellissime ragazze nel ruolo di madre natura, c'è stato anche un padre natura e tantissime bellezze che hanno sfilato in intimo nell'ormai celebre defilé. Tante, tantissime sono state le ragazze legate al mondo del calcio, ma a rubare la scena non è stata né una concorrente né una modella, bensì una ballerina.



Si tratta di Benedetta Piacentini, ribattezzata sul web "la ballerina rossa di Ciao Darwin" che si è confermata di puntata in puntata una delle bellezze più sexy del programma. E noi vi mostriamo le sue foto nella nostra gallery.