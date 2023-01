Si chiama Lia Lewis e di mestiere fa la freestyler con il pallone da calcio. Di funamboli sui rettangoli verdi ne abbiamo visti tanti, da Messi a Neymar, ma i video che la bellissima ragazza inglese, ma cresciuta in Francia produce di giorno in giorno stanno letteralmente facendo il giro del web. Acrobazie da record come i suoi profili social. Eccola nella nostra gallery.