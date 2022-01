Capienza ancora al 75%, ma tutti con mascherina FFP2. Era stata questa, prima di Natale, la decisione del Governo circa la presenza dei tifosi negli stadi, nel pieno della quarta ondata della pandemia di Covid-19, contrassegnata dalla variante Omicron. Oggi, alla ripresa della Serie A, non si può dire che la direttiva sia stata totalmente rispettata negli stadi in cui si è giocato, anzi... Come si può vedere anche dalle foto che vi mostriamo, a fronte di pochissimi spettatori dotati di mascherina, la stragrande maggioranza delle persone presenti negli stadi, nelle curve in particolare, non ha indossato dispositivi di protezione. E i controlli da parte delle persone deputate a svolgere questa mansione che fine hanno fatto?



