Mi capita durante le mie trasmissioni a 7gold di sentirmi dire sul 2-0 a nostro favore che la partita è chiusa, che l’Inter la sta dominando e che quindi devo stare tranquillo. Loro che ne sanno?Lautaro segna il gol del 4-1 al minuto 75’. Ecco li forse ero tranquillo pure io. Pensavo che in effetti la partita fosse in ghiaccio e i 3 punti in saccoccia. Ma va, che ingenuo sono stato! L’1-4 si trasformò velocemente in un pericolosissimo 3-4 con i minuti di recupero vissuti con la bombola d’ossigeno quasi esaurita. Ovvio che a questa squadra manchino giocatori di esperienza e personalità vincente. Gente di classe e background capace di gestire certe situazioni, diCerto realizzare (perché si DOVEVA FARE!!) il gol del 3-1 con quel semplice tocco da zero metri avrebbe consentito all’Inter di vincere la partita e di riportarsi a -6 dalla vetta tenendo il lumicino della speranza ancora un minimo acceso. Così non è stato ma i rimpianti non arriveranno certo per il pareggio di ieri.Contro il Napoli in Coppa Italia un errore di distrazione è costato l’eliminazione, contro la Samp si è sudato fino alla fine, ma la lista quest’anno è lunga.All’Inter per vincere servono i campioni, giocatori esperti, vincenti con la mentalità solida dei top. Con quelli queste situazioni ai limiti del masochismo non si ripresenterebbero più, questo è sicuro.L’Inter si impegna, spreca, segna, si danna l’anima sembra farcela ma poi…cade, si immola, regala e delude.Siamo abituati ma in realtà non ci si abitua mai.