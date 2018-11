"Proprio quando il grigio si stava trasformando in nero, un attimo prima che il «partito degli… anti» prendesse il sopravvento, esattamente un istante prima che diventassero pressanti le richieste di mandarlo in tribuna o, addirittura, di… restituirlo alla Roma, Gerson ha «battuto un colpo». Sia chiaro, non ha fatto cose trascendentali, però contro i giallorossi, al Franchi, è riemerso. Protagonista e comunque…vivo”: apre Il Corriere dello Sport in merito al centrocampista brasiliano della Fiorentina, uno dei punti interrogativi in questo inizio di stagione. Il classe ’97 – prosegue il quotidiano – ha disputato probabilmente la sua migliore gara da quando ha addosso la maglia viola. E ha convinto non per una «giocata di classe», quelle comunque ogni tanto emergevano pure nelle prestazioni negative fin qui giocate, ma per impegno.