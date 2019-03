A Napoli ha segnato su punizione. Miralem Pjanic era invocato da tempo, con sempre più vigore, soprattutto guardando a un Cristiano Ronaldo che ha sempre sparato a salve togliendo la specialità della casa al bosniaco. A Napoli poi Pjanic si è fatto espellere in maniera tanto sciocca e ingenua da fare rabbia: già ammonito, per un fallo di mano a metà campo che un giocatore della sua esperienza non dovrebbe mai commettere, figuriamoci in una partita così tesa. Due fotografie della partita del San Paolo di Pjanic. Ma sullo sfondo di questi scatti c'è tutto quello che la Juve è e non è in questa stagione. Ronaldo-dipendente forse soltanto guardando la forma dei numeri. Pjanic-dipendente osservando la sostanza del campo.



SENZA MIRE – Questa non è di sicuro una stagione esaltante di Pjanic. Costretto a stringere i denti fin dalle prime settimane a causa di una coperta sempre troppo corta a centrocampo, per un motivo o per l'altro non è mai riuscito ad entrare realmente in forma. Non ha incantato quasi mai. Però la sua importanza si nota ancora di più quando non c'è. Perché forse Pjanic non ruba più l'occhio, forse si limita all'essenziale, forse è costretto in un lavoro sporco che non lo esalta. Ma quando c'è, la Juve vince, la Juve quantomeno non perde, di sicuro soffre molto poco. Poi, quando non c'è, la Juve puntualmente si scioglie. Si è visto a più riprese in stagione. Si è notato in maniera impietosa a Madrid contro l'Atletico, perché per quanto il bosniaco fosse sottotono e condizionato dalla febbre, i colchoneros hanno preso il sopravvento anche nel risultato solo dopo la sua sostituzione. Contro il Napoli l'ennesima conferma, Pjanic si fa espellere e il Napoli chiude nell'area di rigore la Juve. Senza di lui, in sostanza, la palla non gira, mancano idee e tempi di gioco, i bianconeri faticano a effettuare tre passaggi in fila e si fanno schiacciare. E allora il primo passo verso la remuntada è recuperare il miglior Pjanic, a questo punto assente sicuramente contro l'Udinese venerdì sera allo Stadium. Perché senza Pjanic, no, la Juve non sa stare.