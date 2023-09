Paige Spiranac è una golfista statunitense, con un seguito social di 3,9 milioni di followers su Instagram, dove ha un profilo ufficiale sul quale possiamo vedere le suo foto più belle, spesso in abiti molto succinti. Qualche tempo fa, Paige ha fatto una rivelazione che ha mandato in estasi i suoi numerosissimi fans. Al podcast Playing A Round, la 30enne americana, di professione golfista ma con un fisico da playmate, ha confessato di giocare a golf senza le mutandine: “Normalmente non indosso la biancheria intima, ma è perché indosso i pantaloncini e sarebbe un numero eccessivo di strati se indossassi tutto. Di solito indosso pantaloncini sotto le gonne o indosso solo pantaloncini… ma non biancheria intima". Fra le imprese sportive di Paige invece abbiamo una buca in un colpo solo, un par 3 da 135 metri, buca realizzata al Glen Arbor Golf Club di New York nel 2021!



Mentre a Roma in questi giorni si disputa la Ryder Cup, la classica sfida fra Europa e Stati Uniti, guardiamo per un attimo un altro campo da golf e godiamoci le foto di Paige. "Ryder Cup is here!" ("La Ryder Cup è qui!"), scrive Paige nel suo ultimo post su IG. Come darle torto?



