Certe volte si cambia per ambizione, altre per quella chiamata che non puoi rifiutare. Ma quando ti chiamie hai vinto già tutto con il Real Madrid, ogni cambio diventa percepibile come un downgrade., aveva detto per giustificare il passaggio al. Si tratta della terza cessione più redditizia nella storia del Real. dietro quelle di Ronaldo alla Juve e di Di Maria proprio allo United- Lo stipendio da, il doppio di quanto percepiva in Spagna, e il periodo di decadenza dei Red Devils, che annaspano da quando si è ritirato Sir Alex Ferguson, avevano fatto pensare ad una sorta di pensionamento anticipato, eppure, battuti 2-1 nel derby di ieri. Con questa qui da parte del brasiliano...Garth, opinionista ed ex calciatore proprio del Manchester United, non ha avuto problemi a sostenere che sono stati due, fino ad ora,Che ha preso le redini della mediana e non le ha più mollate un attimo. E l'Arsenal capolista, che ha 9 punti di vantaggio dopo la vittoria sul Tottenham, ora non appare più irraggiungibile. Del resto, quando ti convinci ad unirti alla prossima squadra grazie ad una sonora sconfitta per 4-0 (quella contro il Brentford a Londra a inizio campionato), devi aver visto qualcosa di speciale. Lo ha scritto subito all'agente:Casemiro è uno di parola.E non si dica che al Real dominava solo grazie a Modric e Kroos, compagni di mille battaglie:, ancora più offensivi, e regge lo stesso la volta del cielo per Erik ten Hag, comecon Casemiro in campo., uno e uno nelle prime due partite del 2023. Al Real lo hanno fatto partire rispettando il suo desiderio di cambiare, ma probabilmente sanno che uno come lui non lo rivedranno per un bel po'...