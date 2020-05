Altro giorno di test a Formello, il centro sportivo della Lazio: tutti negativi, altro che Thomas Strakosha positivo. Come riporta il Corriere dello Sport, ci vorranno 20 giorni per rimettere benzina nelle gambe in vista del campionato: la volata Scudetto è in arrivo.



INFERMERIA LAZIO - La Lazio nel frattempo fa anche i conti con l'infermeria. Gli esami di Lucas Leiva sono stato incoraggianti, potrebbe già da oggi allenarsi con i compagni, tutto da vedere se con lo stesso carico di lavoro o in maniera più soft. Stesso problema per Denis Vavro: anche lui ha un dolore muscolare, verrà valutato in giornata.