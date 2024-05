AFP via Getty Images

Altro colpo a parametro zero in vista? Rabiot nel mirino di Marotta, prende forma lo sgarbo alla Juventus

24 minuti fa

Finisce il campionato, impazza il calciomercato. Manca ancora oltre un mese all'apertura della finestra estiva, ma dirigenti e operatori - oltre ai rumors - già iniziano ad essere protagonisti. Come riporta Agipronews, le operazioni a parametro zero degli ultimi anni hanno convinto i bookmaker, che ora quotano un nuovo colpo per i nerazzurri: Adrien Rabiot, in scadenza con la Juventus. Gli esperti di Sisal e Better credono nello sgarbo ai bianconeri: l'approdo del francese in nerazzurro è offerto tra 2,75 e 3. Ma il reparto con più necessità è l'attacco: Sanchez ha già salutato e sarà probabilmente seguito da Arnautovic. Il sogno è Joshua Zirkzee, ma le richieste del Bologna sono alte, così come la concorrenza: secondo i bookie l'affare vale 6 volte la posta, stessa quota di Federico Chiesa. Più plausibile l'acquisto di Albert Gudmundsson dal Genoa, in lavagna a 3,50. E un ritorno di fiamma per Paulo Dybala? L'ipotesi nelle quote paga 5 volte la posta, ma sarà difficile strappare la Joya alla nuova Roma di De Rossi.