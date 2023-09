Non c'è due senza tre. Dopo i passaggi di Marcus Thuram all'Inter e di Timothy Weah alla Juventus, arriva in Serie A un altro figlio d'arte. Si tratta di Juan Manuel Cruz. L'attaccante argentino (classe 1999, figlio dell'ex interista Julio - in foto con la maglia nerazzurra) ha rescisso il contratto che lo legava al Banfield fino al prossimo 31 dicembre. Questa mattina è arrivato in Italia, ora è pronto a sottoporsi alle visite mediche e a firmare un quadriennale fino a giugno 2027 con l'Hellas Verona.