La sola cosa spiazzante èo. Dopo la gara delal Bentegodi contro l'Hellas Verona era avvenuto l'esonero, e dopo quella delal Rigamonti contro l'Atalanta sono maturate le condizioni per il richiamo.E se si calcola che nel mezzo c'è stata pure la sosta per le attività delle nazionali, si ha la misura diE molti maligni hanno commentato che anche questo ruolino di marcia fosse fra le cose annunciate, dando indirettamente. Rispetto a quest'ultima annotazione ci asteniamo. Non avrebbe senso esercitare il giudizio a rischio d'infierire.Piuttosto è il caso di soffermarsi sull'originale passaggio contenuto nel comunicato ufficiale con cui la società ha annunciato la decisione di richiamare l'allenatore della promozione in Serie A. Vi si parla infatti di. L'intento è far capire che, nonostante ci si trovi innanzi a un rapporto che riprende, esso riparta su basi nuove come se fosse un altro inizio.Per gli ultras del Brescia, che prima del derby casalingo contro l'Atalanta avevano votato per il ritorno di Corini, sarebbe più che sufficientee non aveva iniziato così male la stagione di Serie A.. Ma non prima di specificare i motivi che un mese fa lo hanno portato a cambiare guida tecnica. Mossa incomprensibile, dato che il Brescia stava facendo esattamente il campionato atteso.Al momento dell'esonero di Corini il Brescia occupava il penultimo/ultimo posto in coabitazione con la Spal, a un solo punto di distanza dalle genovesi che condividevano la quartultima/terzultima piazza, e con una partita in meno (quella in casa contro il Sassuolo, tuttora da recuperare).. Altrettanto era successo a Verona, ultima gara prima dell'esonero, contro una squadra che si sta rivelando fra le più positive del torneo. Aveva perso male soltanto a Marassi contro il Genoa, dove aveva subìto la rimonta nella ripresa (da 0-1 a 3-1) e nella gara casalinga contro il Bologna (da 3-1 a 3-4, ma con pesante condizionamento esercitato dall'espulsione di Dessena).. Ma una valutazione serena della rosa porta a dire che il Brescia, fino al giorno dell'esonero di Corini, stesse facendo il suo: eDunque si torna al punto: perché mai Cellino ha preso la decisione di cacciare Corini?. Rimane il dato di fatto che il ritardo nel frattempo accumulato dalla quartultima si sia impinguato. Non è ancora decisivo, ma certo obbliga la squadra a correre per rientrare nel gruppo, quando prima nel gruppo c'era già.. Per questa stagioneSi prenda un semestre sabbatico e speri che a maggio il “nuovo” Corini gli abbia salvato le terga.@pippoevai