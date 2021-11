Jorge Brito, vicepresidente del River Plate, parla prima dell’inizio della sfida col Rosario Central, dicendo la sua su Julian Alvarez, seguito da Milan, Fiorentina, Bayer Leverkusen e Inter, coi nerazzurri che per l’occasione hanno mandato Dario Baccin in Argentina: “Crediamo che Julián abbia ancora molto da dare alla squadra, vogliamo rinnovare il contratto di Julián. Poi siamo consapevoli del momento che sta attraversando e che a prescindere dal fatto che non ci sia stata ancora presentata un'offerta specifica, è un giocatore appetibile per i principali club del mondo, e al riguardo siamo sempre stati molto consapevoli che i contratti vanno rispettati. Julián ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare”. La gara è terminata 2-2, con doppietta di Palavecino. Un assist per Alvarez.