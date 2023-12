CHAMPIONS OF THE WORLD! pic.twitter.com/QShqsMf35X — Manchester City (@ManCity) December 22, 2023

in finale a Gedda (Arabia Saudita) grazie alla. L'attaccante argentino sblocca il risultato al primo minuto di gioco, ribadendo col petto in rete la respinta del palo su un tiro da fuori area di Aké, liberato da un errato rinvio di Marcelo.(ex Milan).L'allenatore Pepcon Barcellona (2009 e 2011) e Bayern Monaco (2013).Il club inglese chiude così un 2023 quasi perfetto con le vittorie di Champions League, Premier League, FA Cup, Supercoppa europea e Mondiale per club perdendo soltanto il Community Shield ai rigori contro l'Arsenal.L'unica brutta notizia è l', costretto alla sostituzione a un quarto d'ora dal novantesimo.Nella finale per il terzo posto gli egiziani dell'Al-Ahly hanno vintro 4-2 contro i giapponesi dell'Urawa.