L'attaccante uruguaiano del Sassuolo, Agustin Alvarez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non ho ancora giocato insieme a Pinamonti, ma potremmo farlo bene in coppia e credo che mi troverei bene anche alle sue spalle. Sono un uomo d'area e vivo per il gol da quando sono nato".



"Cosa sapevo del Sassuolo? Nulla. Ma quando il mio agente mi ha detto dell’interessamento del Sassuolo, ho cominciato a studiare e a vedere le partite. Mi è subito sembrata una bella squadra con una chiara identità. E mi piaceva il fatto che segnasse tanti gol: per me era importante. A dicembre mi aveva cercato la Fiorentina, ma poi non si era concretizzato il trasferimento. Invece il Sassuolo mi ha davvero voluto e io sono molto contento di stare qui. Il mio obiettivo stagionale è giocare il più possibile, ma soprattutto ripagare il club della fiducia che mi ha mostrato".



"Il mio idolo è Luis Suarez, un esempio per tutti. Da piccolo capitava che mi svegliassi per vedere le sue partite con il Liverpool e poi con il Barcellona. L'ho conosciuto in nazionale, è stato subito disponibile con me, mi ha dato tanti consigli. Dopo il gol al Torino mi ha scritto per farmi i complimenti e per dirmi che era solo il primo di molti gol. E a proposito di grandi uruguaiani, mi sento spesso con Walter Gargano, ex di Napoli, Inter e Parma e mio capitano al Penarol. Ogni volta che ho un dubbio, chiamo lui".