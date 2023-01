L'allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Monza:



"Nel primo tempo non abbiamo fatto bene ma c'è da dare merito al Monza che ha palleggiato corto in maniera ottima. Nella ripresa abbiamo avuto un'occasione sul 2-0, potevamo riprenderla. Sul profilo dell'impegno la squadra ha avuto una reazione, ma il primo tempo non è stato all'altezza. E' in linea con quello che abbiamo fatto fino ad oggi, potevamo anche uscire dal campo ma ci siamo rimasti dentro, è che avevamo bisogno di un risultato diverso, di una prestazione diversa".



PALLA LUNGA - "Non è nelle mie idee, semmai si può andare al cross. Oggi abbiamo provato di tutto, abbiamo recuperato ma è un peccato. Ripeto, c'è da salvare almeno l'impegno di aver continuato ad attaccare sul 3-0".



ESONERO - "Quando si fanno delle scelte in società non ho da dire niente, la squadra ha sempre lavorato e io la sento mia. Sul 3-0 ho chiesto delle cose e sono state fatte. Giustamente quando la squadra non fa dei risultati bisogna prenderne atto. Sono grato alla Cremonese per quello che abbiamo fatto insieme. Rimango a disposizione per tutto".