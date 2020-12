Parlando nel corso della conferenza stampa di presentazione di L'anno che verrà, che andrà in onda la notte di capodanno su Rai 1, Amadeus si è soffermato anche su alcune tematiche legate al Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 6 marzo svelando alcuni degli ospiti d'onore della competizione.



LA NAVE - "​Tutta l’area di Sanremo verrà riorganizzata data la situazione pandemica, compresa l’Area della Sala Stampa impensabile riproporla a causa dei possibili assembramenti. L’idea della nave è una idea bellissima per mettere in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston. Dobbiamo essere bravissimi a mettere in sicurezza tutta l’area e anche le persone presenti all’Ariston con precisi protocolli sanitari. La nave è una ‘bolla’ che consentirebbe con tutti i controlli e tamponi di garantire la presenza del pubblico per 5 giorni.



TAMPONI - "Cast, giornalisti e discografici occuperanno gli alberghi di Sanremo, anche per loro garantiremo i tamponi e i controlli sanitari".



IBRA, LAURO ED ELODIE - "Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri. Anche Zlatan Ibrahimović sarà con noi in tutte le cinque serate del festival, senza perdere neanche una partita del Milan".