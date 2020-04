Ospite di Mara Venier a Domenica In, Amadeus ha ammesso che potrebbe tornare sul palco di Sanremo: "Una volta ho detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo ci si pensa. Ma il prossimo non è il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il coronavirus. Sembrano passati due anni, sembra una cosa lontanissima. In effetti Sanremo è stato l'ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di folla bellissimo. E 15 giorni è finito tutto. Questo è un pò quello che ci diciamo ogni volta che ci sentiamo io e Fiorello". Con Amadeus in conduzione il Festival di Sanremo ha ottenuto risultati fantastici in termini di seguito. La serata finale è stata seguita da 11 milioni 476mila spettatori con il 60.6% di share e ricavi pubblicitari per la Rai di 37 milioni.