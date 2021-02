Amadeus, conduttore tv e noto tifoso dell'Inter, parla alla Gazzetta dello Sport dei nerazzurri di Conte: "Inter contro la Juve? Ho visto una bella squadra, dobbiamo concretizzare meglio. Scudetto? Ci penso da quando è arrivato Conte. Ibrahimovic? E' un grande campione che ha giocato anche nell'Inter e nella Juve, è in quella categoria di giocatori che fa parte del calcio intero e non solo di una squadra. Fortunati i rossoneri ad averlo, io e Fiorello siamo molto interisti e lui lo sa: non so cosa accadrà sul palco. Siamo comunque felici di avere un campione come lui. Derby? Io gli auguro di fare tanti gol, tranne in quella partita".