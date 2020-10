Un Goal! per andare tra i grandi.Di quelli che, se giocasse in una squadra di serie B, le farebbe fare il salto di qualità. Un ragazzo che ha già conquistato esperti come Riccardo Sinigallia, Fiorello e Freak Antoni degli Skiantos e vanta un video (Miami a Fregene) diretto da un regista premiato con il David di Donatello (Phaim Bhuiyan).programma in onda per i prossimi cinque giovedì in seconda serata su Rai Uno, condotto da Amadeus con Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa nella giuria. In palio c'è la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo tra le nuove proposte e Avincola ci arriva da gregario che si prende il ruolo di favorito, con un progetto rinnovato e una voglia di sorprendere tutti,, con il suo brano dal titolo calcistico (Goal!) e un primo disco già pronto che uscirà nel 2021. Lo abbiamo incontrato, a distanza nel rispetto delle norme anti Covid, alla vigilia di questo appuntamento importante, per un'intervista a suon di Goal."Goal! è la visione di un panchinaro. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a essere dei panchinari e a guardare gli altri giocare. La metafora della mia canzone è l'idea che prima o poi ci si possa ritrovare inaspettatamente a entrare in campo al novantesimo minuto per giocare la propria partita e, magari, capovolgere il risultato. Per me Sanremo Giovani è l'opportunità di poter condividere con tantissime persone questo sentimento. Il Festival è un po' come i Mondiali: ci si ritrova tutti davanti alla tv a fare il tifo e scambiarsi emozioni. Arrivare su quel palco sarebbe un gran finale, ma per ora pensiamo al primo tempo"."Sicuramente, in questo momento, il mio pensiero va al Festival di Sanremo: sarebbe come giocare una partita di serie A. Esistono però tanti modi di fare gol e tanti stadi in cui giocare. L'importante è che le mie canzoni riescano a far emozionare i 'tifosi' di tutte le squadre. Riuscire ad arrivare a un pubblico di qualunque età e gusti musicali. La musica, oggi più che mai, deve avvicinare le persone"."Mi pare fosse Brescia-Atalanta, con Mazzone che corre incazzato ma allo stesso tempo felice per il pareggio. Un momento storico pazzesco e, ammettiamolo, piuttosto divertente. Ecco, ogni volta che un mio pezzo tocca i cuori della gente, mi sento come un piccolo Mazzone che (con più capelli e un paio di baffi) corre davanti a chi non ha mai creduto in lui"."Essendo nato e cresciuto alla Garbatella, ho sempre avuto una simpatia per la Roma. Totti è un personaggio e una personalità che, al di là del tifo personale, riesce a dimostrare come dietro l'immagine imponente e fiera di un bomber possa continuare a vivere lo stesso spirito di bambino che si è appena innamorato del pallone. Direi che proprio per questo, ci si lega a tutti i suoi goal. Certo è che il cucchiaio nella semifinale degli Europei del 2000, beh, ne vogliamo parlare?"."Guarda, io sono un nostalgico cronico. Sono rimasto impigliato alle reti della Roma dell'ultimo scudetto. Oggi seguo meno il calcio, ma ricordo con il sorriso quella super Roma che faceva esplodere la città di colori e abbracci. Sembrava che ci conoscessimo tutti. Non so dirti se oggi è ancora così, anche perché a un certo punto della mia vita ho lasciato che le canzoni prendessero il posto di molte cose"."Preferirei dedicare una canzone a un calciatore di serie B, mi ispira di più l'idea di mettermi nei panni di chi rincorre un sogno e si ritrova a un passo dal raggiungerlo. Altrimenti, sempre per rimanere in tema calcistico, mi piacerebbe scrivere di chi traccia le righe sul campo da calcio: metafora profonda di chi in solitaria prepara il terreno per un gioco che farà divertire migliaia di persone"."Ma ti pare che te lo dico? (Ride, ndr). Non te lo dirò mai! E' una di quelle cose che resta negli spogliatoi"."Da qualche anno purtroppo non ho più il tempo per giocarci ma, se l'avessi fatto quest’anno, sicuramente avrei puntato sui due giganti Dzeko e Ibrahimovic. In difesa mi piace molto Spinazzola e avrei preso Koulibaly a comandare il reparto. Poi avrei speso qualche credito per il Papu Gomez e la sua Atalanta corsara. Direi che anche Zaniolo è una bella scommessa: grande perdita per la Roma e per la Nazionale, speriamo di rivederlo all'Europeo. Nella musica italiana i primi 2 che mi vengono in mente sono Luca Carboni e Riccardo Sinigallia. Il mio bomber da 30 goal a stagione? Beh, sicuramente Vasco"."Luca Carboni ha segnato e continua a segnare dei goal clamorosi! E riesce a farlo sempre senza mai andare in fuorigioco. Lui è 'sempre lo stesso e sempre diverso', come direbbe Francesco Guccini. L'ispirazione, però, preferisco prenderla guardando quello che succede tra la gente sugli spalti"."Il live è sempre stato tutto per me. Guardare negli occhi le persone, trovare un contatto reale con la gente. Purtroppo la situazione attuale la conosciamo bene. Spero solo che l'arbitro fischi presto la fine di questa brutta partita. Abbiamo tutti bisogno di partecipare a un nuovo campionato in cui tutti possano vincere senza far perdere nessuno".(Foto: Matteo Casilli)