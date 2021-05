presenta i propri piani. Durante l'evento di presentazione Prime Video Presents Italia, infatti, sono stati svelati i piani per la trasmissione della Champions League dal 2021 al 2024. Alex Green, managing director Prime Video Sport in Europa, ha dichiarato: ". Abbiamo anche Supercoppa Europea" riporta Calcio e Finanza. "Avremo modo di scegliere per primi, quindi sceglieremo la partita di cartello con le squadre italiane protagoniste. Siamo contenti che la Juventus sia riuscita a qualificarsi, ci è dispiaciuto ovviamente per il Napoli, ma conosciamo bene le squadre e faremo vedere le loro partite"."I pacchetti che abbiamo acquisito variano, non c’è una unica opzione. Sfortunatamente non possiamo offrire sport illimitato gratis dentro Prime, dobbiamo selezionare" continua Green. Gli eventi selezionati sono eventi che vanno oltre, che oltrepassano i confini, e non vale solo per sport in diretta ma anche per documentari, sono molto emozionato che lanceremo documentario sulla Juventus in autunno. Vogliamo tenere spettatori vicini all’azione, come fossero in mezzo alla partita. L’azione è la parte più importante del calcio, sappiamo che tifosi italiano hanno grande passione e sappiamo quanto è importante vivere questa esperienza. L’obiettivo - inoltre - è permettere di guardare le partite su qualsiasi dispositivo, deve bastare un click.