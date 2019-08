Una delle centinaia di migliaia che personaggi celebri e gente comune hanno voluto sottoscrivere nel documento inviato ai capi di stato del mondo. Una supplica per invitarli a intervenire prima che sia troppo tardi. Mettere fine a quella che sarebbei quali hanno permesso di fare i loro comodi ad affaristi internazionali senza scrupoli. Un disastro epocale che non riguarda soltanto il Brasile e gli Stati confinanti, ma le popolazioni di tutto il mondo. Soprattutto i nostri figli.Non potrebbe respirare e morirebbe. Non solo. Il mutamento climatico, già in atto, sarebbe talmente devastante da incenerire il nostro pianeta. Fermiamoli dunque, con qualsiasi mezzo. EBuonanotte e fare sogni colorati.