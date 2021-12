In America Amber Fields ha riscosso successo sul ring degli incontri di arti marziali miste, MMA, dove è considerata a tutti gli effetti una delle ring girl più sexy di sempre. E in effetti Amber non perde occasione per mettere in risalto e in larga mostra sui propri social, un fisico incredibilmente statuario che negli scatti pubblicati è spesso lasciato poco all'immaginazione. Ecco le sue foto, ma se la incontrate occhio, perché sa far male!