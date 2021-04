Amber Diamond Erby è una modella con un seguito di 287 mila followers su Instagram, profilo sul quale possiamo ammirare le sue bellissime foto, in lingerie o in costume da bagno. "Hi, I’m Amber and I’m a Pisces": Amber su IG si presenta con questo claim, che riconduce al segno zodiacale della modella, nata il 16 marzo del 1994. Pronti ad ammirare le sue bellissime foto, direttamente dal profilo Instagram ufficiale?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI AMBER DIAMOND