Non il classico concertone in questo anomalo 2020, ma gli ormai classici video da casa e playlist canteranno un mondo del lavoro quest'anno più incerto che mai, tra le chiusure e il distanziamento sociale in questa Fase 1 e la paura delle incombenti nuove crisi economiche che si andranno ad aggiungere alle vecchie non ancora risolte. Rimane, però, intattacome stabilito nel 1970 dallo Statuto dei Lavoratori, introdotto 50 anni fa e che oggi più che mai sarà importante riorendere in mano.A dar voce a questa necessità di rinascita ci saranno molti artisti che si alterneranno per realizzare a distanza un evento collettivo. Tra gli altri, dalle ore 20 a mezzanotte su Raitre e Rai Radio2,. Di grande spessore l’ospite internazionale, che quest'anno sarà la poetessa del rock Patti Smith.Sarà un'occasione importante anche per pensare a tutti quei lavoratori dello spettacolo che in questo momento, con la macchina dei live lontana anni luce da una ripresa, vivono questi momenti di grande difficoltà senza vedere una vicina via d'uscita. Si parla di più di 200 mila lavoratori (tra tecnici del suono, montatori di palchi, tecnici delle luci, make-up artist e tanti altri) che di solito riempiono anche il Concertone e dietro le quinte ci permettono di vivere al meglio lo spettacolo, eIl croato ha infatti rilasciato una forte dichiarazione, che spinge per una riapertura del mondo del calcio: "Voglio giocare anche rischiando il contagio, come gli altri lavoratori. Noi calciatori siamo dei privilegiati ed è arrivato il momento di ripagare la gente che si diverte a guardare le partite".