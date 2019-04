"Con Ambra ci siamo sposati non appena ci siamo visti" #Allegri e la bomboniera regalata da @fabfazio #CheTempoCheFa pic.twitter.com/YFZgfAVSlE — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 28 aprile 2019

hanno giocato, pubblicamente, le loro carte al tavolo dell’empatia per fare breccia nel cuore della gente e non solo di quella che fa capo al mondo del calcio o a quello dello spettacolo. Lo hanno fatto in maniera mirata e intelligente al momento giusto. Da vincenti, nelle loro rispettive professioni, che decidono saggiamente di scendere dal podio dove il successo li ha piazzati per mischiarsi tra le persone di tutti i giorni facendo intendere che, Ambra ha scelto il palcoscenico nazionalpopolare di “zia” Mara Venier subito dopo il pranzo della domenica. Massimiliano, immediatamente dopo cena, si è seduto sulla poltrona del salotto di Fabio Fazio, più sofisticato e incline a ragionamenti intellettuali. Due momenti temporalmente separati che hanno dato vita ad un unico grande show dove i due protagonisti. Ma se da Ambra ci si poteva attendere una prova da consolidata attrice,scandita da interventi lontani anni luce dalle solite comparsate di allenatori e uomini di sport e da tempi teatrali da commedia all’italiana. Fosse ancora vivo il grande Mario Monicelli su Allegri farebbe un pensierino per un eventuale cameo in un suo film.. Le dice la Venier: “Tu e Massimiliano vi siete già sposati in segreto”. Lei risponde: “Assolutamente no.”. Gli dice Fazio: “Ambra sostiene che non siete marito e moglie”. Lui risponde: “”. Grande colpo di teatro, intenerito da riflessioni e da confessioni che rivelano un“È una donna eccezionale e fantastica” oppure “guardate come mi abbraccia Max, soltanto lui sa farlo in questo modo così protettivo”. Momenti di altissimo gradimento televisivo perché alla gente, malgrado tanta cattiveria e violenza quotidiana, piacciono un sacco le storie belle soprattutto se sono autentiche e raccontate da uomini e donne vere.I due, poi, si sono “separati” per dire di cose private e minimaliste rispetto alla loro vita e alla loro carriera. Ne sono venuti fuori due “spaccati” di esistenze fantasticamente normali nella loro eccezionalità. Le ribellioni della ragazzina Ambra, le crisi esistenziali della star talvolta inadeguata, il suo mestiere di mamma attenta e persino rigorosa anche se non sempre a tempo pieno. Il pacato e mai isterico atteggiamento mentale di un professionista del calcio il quale, per indole e pensiero, non crede che il mondo sia soltanto un pallone e lo insegna ai suoi giocatori. Un uomo che accetta ogni tipo di confronto critico ma che, giustamente, non ammette di venir insultato per le sue scelte che ritiene corrette. La storia del Massimiliano giovane e scapigliato livornese che trascorre il tempo libero a studiare come e in che modo organizzare burle degne del classico ”Amci miei”. Semplicemente